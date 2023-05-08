لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول في أبها

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في شمال مدينة أبها بمنطقة عسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة هناك.

ورصد المقطع، جريان السيول وسط هطول أمطار غزيرة على المنطقة، يصاحبها استمرار تكاثر السحب الغائمة بالسماء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.