لقطات مبهرة لجريان الأودية شمال الهدا

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وثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، جريان الأودية شمال مركز الهدا بمحافظة الطائف.
#فيديو 🎥
جريان الأودية شمال #الهدا
تصوير: محمد الهذلي pic.twitter.com/ZEbH64n1rNقد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 3, 2023
وأظهر الفيديو، الطبيعة الجميلة في الهدا وسط جريان السيول التي نتجت عن هطول الأمطار بالمنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.
ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى الباحة.