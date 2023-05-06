مروجو الحشيش والإمفيتامين بعدة مناطق في قبضة الأمن فوز ثمين لـ ليفربول ضد برينتفورد خسارة روما ضد الإنتر بثنائية تمديد مهلة ترخيص السلاح حتى 30 ذو الحجة لقطات مبهرة لجمال طبيعة بللسمر بعد هطول الأمطار سعود عبدالحميد: سنعود قريبًا المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من فاكهة البابايا بنسبة 95% منافسة بين الاتحاد والنصر لخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم للأندية نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يشارك بمراسم تتويج الملك تشارلز فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة إنهاء الصراع في السودان
وثقت لقطات مصورة، جمال طبيعة بللسمر في منطقة عسير جنوب المملكة بعد هطول الأمطار.
شاهد.. لقطات مبهرة لطبيعة #بلسمر في منطقة #عسير جنوب #السعودية بعد هطول الأمطار
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/rh4v30lJZr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 6, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية” وتم تصويره جوًا، جمال طبيعة بللسمر والأراضي الشاسعة الخضراء والأزهار المبهرة في المنطقة، وذلك بعد أن هطلت عليها الأمطار.
ووثق مقطع فيديو، اليوم السبت، جريان السيول في وادي الرصراص غرب وادي بن هشبل بعسير، جراء هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر أمس، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.