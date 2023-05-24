لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24

وثق مقطع فيديو متداول المشاهد الأولى لحافلة القصيم، التي انقلبت بعد اصطدامها بإحدى السيارات وأسفرت عن وفاة طالبة وإصابة 24 من زميلاتها، وتم نقلهن إلى المستشفيات.

وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الحافلة وهي ملقاة على أحد جوانبها، على جانب الطريق، بينما تهشم زجاجها الأمامي بشكل واضح، وسط مباشرة الفرق المختصة عملها مع الحادث الأليم.

وكانت جامعة القصيم قد أعلنت في بيان تعرض إحدى حافلات نقل الطالبات في مدينة بريدة، لحادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق؛ ما أدى إلى انقلاب الحافلة.