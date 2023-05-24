لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24 تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
وثق مقطع فيديو متداول المشاهد الأولى لحافلة القصيم، التي انقلبت بعد اصطدامها بإحدى السيارات وأسفرت عن وفاة طالبة وإصابة 24 من زميلاتها، وتم نقلهن إلى المستشفيات.
وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الحافلة وهي ملقاة على أحد جوانبها، على جانب الطريق، بينما تهشم زجاجها الأمامي بشكل واضح، وسط مباشرة الفرق المختصة عملها مع الحادث الأليم.
وكانت جامعة القصيم قد أعلنت في بيان تعرض إحدى حافلات نقل الطالبات في مدينة بريدة، لحادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق؛ ما أدى إلى انقلاب الحافلة.
مشاهد متداولة لحافلة طالبات تابعة لجامعة #القصيم بعد تعرضها لحادث مروري أسفر عن وفاة طالبة وإصابات طفيفة لـ 24 طالبة غادرن المستشفيات بعد تلقي العناية الصحية https://t.co/YIQH0GH9AQ pic.twitter.com/OLNRcGVjkI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2023