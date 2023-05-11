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استهدف حافلة تقل 60 راكبًا ضلت طريقها

لقطات مروعة لحادث هجوم النحل الإفريقي وقتل 6 أشخاص

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
لقطات مروعة لحادث هجوم النحل الإفريقي وقتل 6 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، بعد تعرضهم لهجوم من قبل النحل الإفريقي القاتل في أعقاب حادث مروري في نيكاراغوا.

النحل القاتل

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الضحايا من بين حوالي 60 راكبًا كانوا على متن حافلة خرجت عن الطريق، وانتهى بها الأمر بالتحطم في منطقة لتربية النحل الإفريقي القاتل.

وأضافت: “رغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترًا في أرض زراعية للبن، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية”.

محاولة إنقاذ

وقال مسؤولو الصحة إن النحل القاتل هاجم 45 من بين 60 راكبا. وذكرت قناة 8 التلفزيونية الحكومية أن سكان المنطقة حاولوا إنقاذ الركاب المحاصرين، لكنهم أوقفوا جهودهم بسبب وجود النحل.

 

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