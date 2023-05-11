لقطات مروعة لحادث هجوم النحل الإفريقي وقتل 6 أشخاص

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، بعد تعرضهم لهجوم من قبل النحل الإفريقي القاتل في أعقاب حادث مروري في نيكاراغوا.
🇳🇮 | Un bus desbarrancó en Nicaragua y cayó sobre un panal de abejas: seis personas murieron por las picaduras. pic.twitter.com/68hHTJpEOmقد يهمّك أيضاً
— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 10, 2023
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الضحايا من بين حوالي 60 راكبًا كانوا على متن حافلة خرجت عن الطريق، وانتهى بها الأمر بالتحطم في منطقة لتربية النحل الإفريقي القاتل.
وأضافت: “رغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترًا في أرض زراعية للبن، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية”.
وقال مسؤولو الصحة إن النحل القاتل هاجم 45 من بين 60 راكبا. وذكرت قناة 8 التلفزيونية الحكومية أن سكان المنطقة حاولوا إنقاذ الركاب المحاصرين، لكنهم أوقفوا جهودهم بسبب وجود النحل.