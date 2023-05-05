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عقب التعادل مع نادي أودينيزي أمس الخميس

لقطات من احتفال لاعبي نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
لقطات من احتفال لاعبي نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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احتفل لاعبو نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022/ 2023، وذلك بعد تعادلهم مع نادي أودينيزي بنتيجة 1/ 1 في الجولة الـ33 أمس الخميس.

ونشر حساب فريق الجنوب الإيطالي عبر “تويتر” لقطات من احتفال اللاعبين بالتتويج بـ الدوري وذلك في غرفة خلع الملابس في ملعب “الفريولي” معقل نادي أودينيزي.

ملخص مباراة أودينيزي ضد نابولي

وكان فريق أودينيزي، سجل هدف التقدم عبر اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة الـ13، ثم تعادل النيجيري فيكتور أوسيمين لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ53.

كفاراتسيخيليا - نابولي وأودينيزي

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فريق الجنوب 80 نقطة في المركز الأول ليفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، بينما أصبح رصيد فريق أودينيزي 43 نقطة في المركز الـ12.

وكانت مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي انطلقت أول أمس الأربعاء بفوز أتالانتا على سبيزيا بثلاثية مقابل هدفين وفاز يوفنتوس على ليتشي بهدفين لهدف، وفاز تورينو على سامبدوريا بهدفين دون رد، بينما تعادل فيورنتينا مع ساليرنيتانا بثلاثية لكل فريق، وتعادل ميلان مع كريمونيزي بهدف لكل فريق، وفاز لاتسيو على ساسولو بهدفين دون رد، بينما فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بسداسية دون رد، وتعادل مونزا مع روما بهدف لكل فريق.

واختُتمت مباريات الجولة الـ33 أمس الخميس بفوز إمبولي على بولونيا بثلاثية لهدف وتعادل نابولي مع أودينيزي.

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