Icon

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات Icon انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها Icon أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! Icon وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان Icon دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً Icon لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تجاوز الهلال بهدف

لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم السبت، للمرة الثالثة في تاريخه.

الفوز بهدف عكسي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تتويج أوراوا باللقب

وتسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الميداليات الفضية بعد نهاية المباراة، بحصولهم على المركز الثاني، وسط تحية الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ونال لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الميداليات الذهبية وسط احتفالات كبيرة من الجماهير، كما حصد لاعبه هيروكي ساكاي، جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

أوراوا بطل دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الفريق

وحصد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، إدميلسون جونيور جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2022، برصيد 8 أهداف، حيث تألق في مرحلة المجموعات، فيما غاب عن هز الشباك بالأدوار الإقصائية.

أوراوا بطل دوري أبطال آسيا
جانب من تتويج الفريق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية