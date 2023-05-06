لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم السبت، للمرة الثالثة في تاريخه.

الفوز بهدف عكسي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

تتويج أوراوا باللقب

وتسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الميداليات الفضية بعد نهاية المباراة، بحصولهم على المركز الثاني، وسط تحية الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ونال لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الميداليات الذهبية وسط احتفالات كبيرة من الجماهير، كما حصد لاعبه هيروكي ساكاي، جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وحصد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، إدميلسون جونيور جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2022، برصيد 8 أهداف، حيث تألق في مرحلة المجموعات، فيما غاب عن هز الشباك بالأدوار الإقصائية.