لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا

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توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا، اليوم السبت، للمرة الثالثة في تاريخه.
جانب من تتويج #أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا 2022🏆#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/mbarwaPJXYقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.
وتسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الميداليات الفضية بعد نهاية المباراة، بحصولهم على المركز الثاني، وسط تحية الجماهير الحاضرة في المدرجات.
جانب من تسليم لاعبي #الهلال الميداليات الفضية🥈#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/KIwnsWKZcG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
ونال لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الميداليات الذهبية وسط احتفالات كبيرة من الجماهير، كما حصد لاعبه هيروكي ساكاي، جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
وحصد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، إدميلسون جونيور جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2022، برصيد 8 أهداف، حيث تألق في مرحلة المجموعات، فيما غاب عن هز الشباك بالأدوار الإقصائية.