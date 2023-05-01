لقطات من تتويج النجمة بـ دوري الدرجة الثانية السعودي

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توج عبدالمحسن الدهيمي، رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية السعودي المكلف، أمس الأحد، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022/ 2023.
وكان الفريق حقق اللقب، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.
وبعد الفوز تأهل فريق النجمة لدوري يلو ويرافقه كل من أندية الترجي والصفا والبكيرية للمشاركة في البطولة الموسم المقبل 2023/ 2024.
وكان النجمة فاز على الترجي بهدفي رافائيل ميرندا وهشام مختار، بينما سجل اللاعب محمد علي بن عبدالسلام الهدف الوحيد للترجي في الدقيقة الـ66.