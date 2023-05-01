لقطات من تتويج النجمة بـ دوري الدرجة الثانية السعودي

توج عبدالمحسن الدهيمي، رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية السعودي المكلف، أمس الأحد، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022/ 2023.

وكان الفريق حقق اللقب، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

الصاعدون لدوري يلو

وبعد الفوز تأهل فريق النجمة لدوري يلو ويرافقه كل من أندية الترجي والصفا والبكيرية للمشاركة في البطولة الموسم المقبل 2023/ 2024.

وكان النجمة فاز على الترجي بهدفي رافائيل ميرندا وهشام مختار، بينما سجل اللاعب محمد علي بن عبدالسلام الهدف الوحيد للترجي في الدقيقة الـ66.