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السيتي حقق اللقب للمرة الـ9 في تاريخه

لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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تُوج فريق مانشستر سيتي اليوم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم الثالث على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وحصل لاعبو مان سيتي على اللقب، بعد الفوز على تشيلسي اليوم، حيث تم تسليمهم الكأس في ملعب الاتحاد معقل السيتي.

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مان سيتي البطل

ودخل مانشستر سيتي مواجهة تشيلسي وهو بطل لـ الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023، وذلك بعد خسارة آرسنال أمام فريق نوتنجهام فورست أمس بهدف دون رد.

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وبدأت المباراة، بضغط هجومي حيث نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.

وظلت النتيجة على حالها لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم مان سيتي بهدف.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

ملخص المباراة

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، ظل مانشستر سيتي محافظًا على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 88 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الـ12.

وكان مان سيتي خاض مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من؛ ستيفان أورتيجا، كايل ووكر، إيمريك لابورت، مانويل أكانجي، ريكو لويس، كالفن فيليبس، سيرجيو جوميز، رياض محرز، كول بالمر، فيل فودين وجوليان ألفاريز.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبليكويتا، ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، لويس هال، لوفتوس تشيك، إنزو فيرنانديز، تريفو تشابولاه، رحيم ستيرلنج، كاي هافيرتز وكونور كالاجير.

وسيتبقى لفريق مان سيتي، مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه فريقي برايتون وبرينتفورد يومي 24 و28 مايو على التوالي.

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي

 

 

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