ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث أمطار عسير تتواصل والبَرَد يزداد كثافة هدف يطلق برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالشراكة مع جامعة الملك سعود افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات منتصف الليل موعد انطلاق رحلة السعودية نحو الفضاء لقطات من تتويج مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا لاعب كمال أجسام حطم متجرًا بسبب وجبة فلقنته الشرطة درسًا شرط هام للاستفادة من الدعم السكني بوروسيا دورتموند يقترب من الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج
تُوج فريق مانشستر سيتي اليوم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم الثالث على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخ النادي.
وحصل لاعبو مان سيتي على اللقب، بعد الفوز على تشيلسي اليوم، حيث تم تسليمهم الكأس في ملعب الاتحاد معقل السيتي.
ودخل مانشستر سيتي مواجهة تشيلسي وهو بطل لـ الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023، وذلك بعد خسارة آرسنال أمام فريق نوتنجهام فورست أمس بهدف دون رد.
فرحة لاعبي مانشستر سيتي بتتويجهم أبطالاً للدوري الإنكليزي
😻🎉🏆#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/r1dZE00MWU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
وبدأت المباراة، بضغط هجومي حيث نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.
وظلت النتيجة على حالها لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم مان سيتي بهدف.
وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، ظل مانشستر سيتي محافظًا على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 88 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الـ12.
وكان مان سيتي خاض مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من؛ ستيفان أورتيجا، كايل ووكر، إيمريك لابورت، مانويل أكانجي، ريكو لويس، كالفن فيليبس، سيرجيو جوميز، رياض محرز، كول بالمر، فيل فودين وجوليان ألفاريز.
غوارديولا يفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الخامسة 🏆🏆🏆🏆🏆#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/bFuCyYClVX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2023
أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبليكويتا، ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، لويس هال، لوفتوس تشيك، إنزو فيرنانديز، تريفو تشابولاه، رحيم ستيرلنج، كاي هافيرتز وكونور كالاجير.
وسيتبقى لفريق مان سيتي، مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه فريقي برايتون وبرينتفورد يومي 24 و28 مايو على التوالي.