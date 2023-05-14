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سيسافر إلى الأرجنتين للاطمئنان على أسرته

لقطات من توديع لاعبي الهلال لـ رامون دياز

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
لقطات من توديع لاعبي الهلال لـ رامون دياز
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجوم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على توديع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول؛ وذلك بسبب سفره إلى الأرجنتين في الساعات القليلة المقبلة.

وكان أزرق الرياض أعلن في بيان له اليوم الأحد عن موافقته على مغادرة دياز إلى بلاده، وذلك لمتابعة وضع أسرته بعد الحادث المروري الذي تعرضوا له مؤخرًا.

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نجل رامون دياز البديل

وقال النادي في بيانه: إنه وافق على مغادرة رامون إلى بلاده، وتقرر تولي نجله المدرب إيميليانو دياز مهمة تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي.

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رامون دياز - الهلال

وكان دياز غادر ملعب “الملز” بعد مباراة الفتح في بطولة كأس الملك موسم 2022/ 2023، حيث أُقيمت المباراة منتصف مارس الماضي، وذلك بعد علمه بوفاة زوجة نجله في حادث مروري في الأرجنتين.

رامون دياز - الهلال
رامون دياز

محمد كنو ورامون دياز - الهلال

 

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