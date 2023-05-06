لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

تستعد بعثة الفريق الكروي الأول بـ الهلال لمغادرة اليابان، وذلك في طريقها إلى الرياض بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

ونشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر “تويتر” لقطات من استعداد اللاعبين لمغادرة اليابان، بعد فقدان اللقب لمصلحة نادي أوراوا الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الدور النهائي.

الهلال ضد الوحدة

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي الوحدة مساء الجمعة المقبلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز للفوز باللقب، حيث في حال فوز الوحدة باللقب فستكون الإقالة مصير المدرب رامون دياز.

وفقد أزرق الرياض، فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية كبطل للقارة، وذلك بعد الخسارة ضد نادي أوراوا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تُقام البطولة في ديسمبر المقبل في السعودية.

وكان الهلال تعادل مع أوراوا مساء السبت الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف لكل فريق، حيث سجل سالم الدوسري هدف الهلال وتعادل شينزو كوروكي لنادي أوراوا، وفي مباراة الإياب اليوم، سجل اللاعب البيروفي أندري كاريلو هدف أوراوا بالخطأ في مرماه.

التعويض بمونديال 2025

وعلى الرغم من أن أزرق الرياض لن يشارك في نسخة مونديال الأندية 2023 كبطل لقارة آسيا، لكنه سيشارك بصورة طبيعية في نسخة 2025، حيث سيتم وقتها تغيير نظام البطولة وسوف تشهد مشاركة 32 فريقًا أبرزهم ” الهلال السعودي، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي كونهم أبطالًا لقاراتهم في عام 2021.