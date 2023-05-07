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ضمن الاجتماع التشاوري في مقر الجامعة العربية

لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كلاً من معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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