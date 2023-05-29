للمرة الأولى.. استثمارات السعودية تتجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31%

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أشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بالنقلة الكبيرة التي حدثت في السعودية؛ كونها قد أصبحت وجهة استثمارية مع تدفق النقد الخارجي.
ولفت الفالح خلال كلمته في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية، إلى أن إجمالي الاستثمارات في مختلف الموارد نما بنسبة 31%، وتجاوز تريليون ريال سعودي للمرة الأولى.
وأوضح الفالح أن معدل إجمالي الدخل بلغ 22%، حيث تم وضع مخططات للوصول لنسبة 30% من الدخل القومي وفقاً لمستهدفات الرؤية.
وانطلقت في وقت سابق، اليوم الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تناول من خلالها الفالح كيفية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لقدرات المملكة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وأشار في كلمته، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية لكل من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.