أوسيمين يُفاضل بين بايرن ميونخ وسان جيرمان شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر فتح التقديم على برنامج تصنيع المعادن براتب 9000 ريال طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند لقطات لإنزال حالة طبية حرجة لمسنة قادمة من السودان بدء التقديم على برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن أن تسجيل المواليد إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق أصبح متاحًا للمقيمين عبر منصة أبشر.
وقالت الوكالة في إنفوجراف صادر عنها “عزيزي المقيم، بإمكانك تسجيل مولودك إلكترونيًا عبر أبشر وطلب إيصال شهادة الميلاد لعنوانك”.
وتقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.
ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “أبشر” إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.