للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن أن تسجيل المواليد إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق أصبح متاحًا للمقيمين عبر منصة أبشر.

تسجيل المولود إلكترونيًا

وقالت الوكالة في إنفوجراف صادر عنها “عزيزي المقيم، بإمكانك تسجيل مولودك إلكترونيًا عبر أبشر وطلب إيصال شهادة الميلاد لعنوانك”.

خدمات أبشر

وتقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “أبشر” إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.