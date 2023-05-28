لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم

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يواصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الأحد، في محطة الفضاء الدولية تجربتين تعليميتين عن انتشار الألوان السائلة وبيئة الجاذبية الصغرى لليوم الثاني على التوالي مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.
وتهدف التجرية العلمية إلى بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعودين وتحقيق طموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
فيديو | لليوم الثاني.. رائدا الفضاء #علي_القرني و #ريانة_برناوي يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم #الإخبارية pic.twitter.com/geUnxmO1sgقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023