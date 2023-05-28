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تهدف لبناء وتحفيز جيل جديد من القادة والعلماء

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
المواطن - فريق التحرير

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يواصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الأحد، في محطة الفضاء الدولية تجربتين تعليميتين عن انتشار الألوان السائلة وبيئة الجاذبية الصغرى لليوم الثاني على التوالي مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

هدف التجربة

وتهدف التجرية العلمية إلى بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعودين وتحقيق طموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.

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