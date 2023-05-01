استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو 981 مليون ريال أرباح سابك للمغذيات الزراعية في الربع الأول التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد نصائح للمعتمرين عند شحن ماء زمزم في الطائرات لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً للنصف الثاني نريد معلماً يغرس القيم في نفوس الطلاب وعينه على المستقبل
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ” لوبريف” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لـ 2022 بمبلغ إجمالي 841 مليون ريال، وبواقع خمسة ريالات للسهم الواحد يمثل 50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس 11 مايو 2023.