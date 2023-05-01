لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً للنصف الثاني

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ” لوبريف” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لـ 2022 بمبلغ إجمالي 841 مليون ريال، وبواقع خمسة ريالات للسهم الواحد يمثل 50 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا على أن يكون توزيع الأرباح يوم الخميس 11 مايو 2023.