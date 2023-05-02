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لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
لوكا مودريتش يحسم قراره بشأن عرض النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية القرار النهائي للاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، بعدما أبدى النصر رغبته في ضم النجم الكرواتي نهاية الموسم الحالي.

قرار لوكا مودريتش

وقال الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : “مودريتش لا يرغب في مغادرة ريال مدريد، لقد رفض عرض النصر”.

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وأضاف جاليتي: ” مودريتش يريد تجديد العقد مع ريال مدريد”.

وكانت تقارير قالت يوم الخميس الماضي إن اللاعب الكرواتي تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، مقابل 50 مليون يورو لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “لوكا مودريتش أوضح لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في صفوف المرينغي”.

تشيلسي ضد ريال مدريد - مودريتش - Real Madrid

أرقام مودريتش

وشارك الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، في 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا، ولازال قادرًا على إحداث الفارق بقميص المرينغي.

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال، وهي “3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

 

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