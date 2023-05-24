ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي سيكون قائدًا لفريق Barcelona الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل اللاعب الإسباني جوردي آلبا عن الفريق.

ليفاندوفسكي البديل

وكشف الصحفي ” جافي ميجيل” أن المدرب تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة اقترح تعيين ليفاندوفسكي قائدًا للفريق في الموسم المقبل بعد رحيل كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي آلبا.

وبعد الخسارة من بلد الوليد، أعلن الفريق الكتالوني اليوم عن رحيل نجمه جوردي آلبا وذلك بعد 11 موسمًا مع النادي.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل النادي مع جوردي آلبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

وتابع البيان: ” “نود أن نعرب عن امتناننا لجوردي آلبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارشا.. النادي يتمنى التوفيق والنجاح له في المستقبل”.

مسيرة جوردي آلبا مع Barcelona

ولعب جوردي آلبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج آلبا بالعديد من البطولات بقميص Barcelona، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.