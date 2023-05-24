Icon

لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24 Icon تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة Icon أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي Icon قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا Icon تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي Icon تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي Icon ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي Icon التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا Icon ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا Icon نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الموسم المقبل

ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي سيكون قائدًا لفريق Barcelona الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل اللاعب الإسباني جوردي آلبا عن الفريق.

ليفاندوفسكي البديل

وكشف الصحفي ” جافي ميجيل” أن المدرب تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة اقترح تعيين ليفاندوفسكي قائدًا للفريق في الموسم المقبل بعد رحيل كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي آلبا.

قد يهمّك أيضاً
أول مصنع روبوتات لإنتاج المواد اللاصقة بالعراق

أول مصنع روبوتات لإنتاج المواد اللاصقة بالعراق

مشاهد من هطول الأمطار وزخات البرد على الطائف

مشاهد من هطول الأمطار وزخات البرد على الطائف

وبعد الخسارة من بلد الوليد، أعلن الفريق الكتالوني اليوم عن رحيل نجمه جوردي آلبا وذلك بعد 11 موسمًا مع النادي.

قد يهمّك أيضاً
أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمرك عبر سيلفي الوجه

أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمرك عبر سيلفي الوجه

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل النادي مع جوردي آلبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

وتابع البيان: ” “نود أن نعرب عن امتناننا لجوردي آلبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارشا.. النادي يتمنى التوفيق والنجاح له في المستقبل”.

إسبانيا والبرتغال
آلبا

مسيرة جوردي آلبا مع Barcelona

ولعب جوردي آلبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج آلبا بالعديد من البطولات بقميص Barcelona، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة