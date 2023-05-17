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ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رحيل 4 من نجومه عن صفوف الفريق الكروي الأول بعد نهاية موسم 2022/ 2023 وهم الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والإنجليزي جيمس ميلنر والإنجليزي أليكس تشامبرلين.

رحيل الرباعي

وذكر موقع النادي الرسمي عبر الإنترنت أن الرباعي سيغادر الريدز بعد أن حقق العديد من النجاحات مع النادي مثل التتويج بالدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2019.

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وكان الغيني نابي كيتا انضم إلى الريدز في عام 2018 قادمًا من نادي لايبزيج الألماني، بينما انضم فيرمينيو إلى الريدز في عام 2015 قادمًا من نادي هوفنهايم الألماني، وانضم جيمس ميلنر إلى الفريق في عام 2015 قادمًا من مانشستر سيتي، أما تشامبرلين فانضم إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.

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ليفربول خامسًا

جدير بالذكر أن الريدز يتواجد حاليًّا في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري.

ويستعد الريدز لمواجهة فريق أستون فيلا في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل حيث تقام المباراة على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وكان ليفربول ودع بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 من دور ثمن النهائي على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

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