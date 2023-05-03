ليفربول يواصل ضغطه لضم ماك أليستر

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية إصرار ليفربول الإنجليزي على التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: إن إدارة الريدز ترغب في التعاقد مع ماك أليستر لدعم خط الوسط في ظل تراجع مستوى كل من البرازيلي فابينيو والإنجليزي جوردان هندرسون مؤخرًا.
ويريد الريدز إتمام صفقة ماك أليستر بعدما فقدوا الفرصة في ضم الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي بات قريبًا من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.
وأصبح ليفربول المرشح الأقوى لضم ماك أليستر في ظل صرف تشيلسي الإنجليزي النظر عن ضم اللاعب الأرجنتيني صاحب الأصول الإسكتلندية في صيف العام الحالي.
وفاز ماك أليستر صاحب الـ24 سنة بلقب كأس العالم 2022 في قطر مع المنتخب الأرجنتيني، وأحرز في البطولة هدفًا واحدًا وكان في شباك منتخب بولندا في مرحلة دور المجموعات، كما صنع الهدف للمنتخب الأرجنتيني في شباك فرنسا في نهائي المونديال، حيث أهدى الهدف إلى مواطنه أنخل دي ماريا.
ويلعب ماك أليستر مع برايتون منذ عام 2019 قادمًا من نادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني.