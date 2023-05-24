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ليلة طربية بـ أبها مع أصيل أبو بكر ودحوم الطلاسي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
ليلة طربية بـ أبها مع أصيل أبو بكر ودحوم الطلاسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنان أصيل أبو بكر والفنان دحوم الطلاسي بمدينة أبها، ضمن حفلات جولة المملكة.

ونوهت هيئة الترفيه في تغريدة عبر موقع تويتر، أن الحفلة مقرر إقامتها غدًا الخميس 26 مايو الجاري، موضحة آلية حجز التذاكر عبر موقع عيشها –اضغط هنا-.

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أكثر من 120 مليون زائر

على صعيد آخر، أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق، أنه بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبلت الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد.

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11.136 ترخيصًا للأنشطة الترفيهية

وبين المستشار أن هذه الأرقام تعد جُزءًا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة؛ حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11.136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحًا، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.

 

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