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ضمن جهود يبذلها لإعطاء دفعة جديدة للمنصة

ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لـ تويتر خلفًا لـ ماسك

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
ليندا ياكارينو رئيسة تنفيذية لـ تويتر خلفًا لـ ماسك
المواطن - فريق التحرير

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إيلون ماسك، اختار مديرة الإعلانات في ان بي سي يونيفرسال ليندا ياكارينو لتولي رئاسة تويتر خلفًا له، وذلك في خضم جهود يبذلها لإعطاء دفع جديد للمنصة التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار.

ليندا ياكارينو

من المعروف أن ياكارينو شخصية تحظى باحترام كبير، وقد تنحّت الجمعة بمفعول فوري من منصبها في إن بي سي يونيفرسال، بعدما سرت إشاعات بأنها ستتولى الرئاسة التنفيذية لتويتر خلفًا لماسك.

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وتعرّض ماسك لانتقادات واسعة منذ بدء توليه الإشراف على تويتر، على خلفية أن هذا الدور يشغله عن مهامه الأخرى في شركتيه تيسلا وسبايس إكس.

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