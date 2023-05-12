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يصفها العاملون في صناعة الإعلانات بـ المطرقة المخملية

ليندا ياكرينو المرشحة الأوفر حظًا لرئاسة تويتر

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
ليندا ياكرينو المرشحة الأوفر حظًا لرئاسة تويتر
المواطن - فريق التحرير

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منذ إعلان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عثوره على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصته تويتر ستبدأ العمل في غضون 6 أسابيع، تصدر اسم ليندا ياكرينو، عمليات التداول والبحث في الولايات المتحدة باعتبارها المرشحة الأوفر حظًا للمنصب.

وكشف تقرير أمريكي عن أن صاحب تسلا اختار ياكرينو لهذا المنصب، وذلك على الرغم من أن ماسك لم يكشف عن اسم المرشحة، بل اكتفى بتغريدة أعلن فيها أن دوره سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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من هي ليندا ياكرينو؟

ليندا هي مديرة الإعلانات في إن بي سي يونيفيرسال، إحدى الهيئات الأمريكية للإعلام، وعملت منذ أكثر من عقد مديرة للإعلانات والشراكات العالمية، ولها دور كبير في إيجاد أفضل الطرق لقياس فعالية الإعلانات كما لها دور كبير في إطلاق خدمة بيكوك للبث.

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ليندا ياكرينو المرشحة الأوفر حظًا لرئاسة تويتر

وأوضح متحدث من إن بي سي يونيفيرسال للصحيفة أن ياكرينو تجري تدريبات متتالية للحدث المنتظر، شارحًا أنها تقوم بإقناع أصحاب العلامات التجارية الكبرى بالالتزام بشراء إعلانات بمليارات الدولارات في المواسم المقبلة.

كما تشرف السيدة على نحو 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية، ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق والإعلانات الكبرى حول العالم.

كذلك يعرف عنها مهاراتها في التفاوض، ويصفها عاملون في صناعة الإعلانات بـ المطرقة المخملية.

أسهم تسلا تقفز

يشار إلى أنه وبعد شراء ماسك لتويتر أحجم نحو 37 شركة من كبار المعلنين عن الإعلان خلال الربع الأول من العام، ومن شأن هذه الخطوة أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في شبكة تويتر، وقد قفزت أسهم الشركة 2.4%على خلفية هذه الأخبار.

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