مؤتمر صحفي حول منتدى المشاريع المستقبلية الاثنين المقبل

تعقد الهيئة السعودية للمقاولين مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل وذلك في فندق الفورسيزن بالرياض، لاستعراض آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيقام خلال الفترة 22 – 23 مايو 2023م في الرياض، كما سيتخلل المؤتمر الصحفي توقيع جملة من اتفاقيات الرعاية مع عدة شركات ومؤسسات وطنية كبرى.

40 جهة حكومية وخاصة

وتحظى النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية باستعراض مشاريع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة ومشاركة وحضور أكثر من 3000 مقاول ومهتم من داخلها وخارجها، وتستعرض تطورات وتفاصيل نحو 3000 مشروع بقيمة تقديرية تتجاوز 1 تريليون ريال.

وثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر، دور القيادة الرشيدة في الدعم والتمكين الذي تحظى به الهيئة السعودية للمقاولين، والحرص على إشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبينًا أن هذه النسخة تتواكب مع تطورات اقتصادية إيجابية، الأمر الذي حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م بنسبة (7.8%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).