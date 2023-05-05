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قال: إن الاختيار كان وفق الحروف الأبجدية

مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية
المواطن - فريق التحرير

كشف المؤرخ الرياضي خالد المصيبيح عن مفاجأة مدوية بشأن اختيار أسماء أعضاء لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية.

وتشكلت اللجنة من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.

وتحدث المصيبيح لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “اختيار أعضاء اللجنة كان وفقًا للحروف الأبجدية للأسماء، التصويت لم تكن عليه قناعة كاملة”.

وواصل: “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.

جدير بالذكر أن فريق عمل توثيق بطولات الأندية السعودية كان حدد مارس من العام المقبل موعدًا لإعلان التقارير النهائي لمشروع التوثيق في إطار التعاون مع المؤخرين الدوليين.

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