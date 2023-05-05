مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية

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كشف المؤرخ الرياضي خالد المصيبيح عن مفاجأة مدوية بشأن اختيار أسماء أعضاء لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية.
خالد المصيبيح – مؤرخ رياضي :
في اختيارات أسماء لجنة التوثيق والتصويت عليها لم تكن القناعة كاملة .. التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء..
سوالف رياضية …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@Nasssr_forever pic.twitter.com/Vb2R8onsUqقد يهمّك أيضاً
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 5, 2023
وتشكلت اللجنة من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.
وتحدث المصيبيح لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “اختيار أعضاء اللجنة كان وفقًا للحروف الأبجدية للأسماء، التصويت لم تكن عليه قناعة كاملة”.
وواصل: “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.
جدير بالذكر أن فريق عمل توثيق بطولات الأندية السعودية كان حدد مارس من العام المقبل موعدًا لإعلان التقارير النهائي لمشروع التوثيق في إطار التعاون مع المؤخرين الدوليين.