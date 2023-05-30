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إدارية وقانونية وتقنية للبكالوريوس للعمل بالرياض

مؤسسة مسك تعلن عن 31 وظيفة بعدة تخصصات

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
مؤسسة مسك تعلن عن 31 وظيفة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن توفر (31) وظيفة (إدارية – قانونية – تقنية) من حملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مساعد تنفيذي
– أخصائي قانوني
– أخصائي أول تجاري
– مبرمج ألعاب
– مدير مشروع أول
– مدير أول عمليات المشروع
– مساعد مدير التطوير
– مستشار قانوني
– مراقب مالي
– أخصائي التسويق والفعاليات
– ووظائف أخرى ..

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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