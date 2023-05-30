مؤسسة مسك تعلن عن 31 وظيفة بعدة تخصصات

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن توفر (31) وظيفة (إدارية – قانونية – تقنية) من حملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مساعد تنفيذي

– أخصائي قانوني

– أخصائي أول تجاري

– مبرمج ألعاب

– مدير مشروع أول

– مدير أول عمليات المشروع

– مساعد مدير التطوير

– مستشار قانوني

– مراقب مالي

– أخصائي التسويق والفعاليات

– ووظائف أخرى ..

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا