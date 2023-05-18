مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار

تصدرت لقطات أكبر يخت بالعالم لصاحبه مؤسس أمازون جيف بيزوس، مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء العالمية، بعدما ظهر بيزوس بصحبه صديقته على السواحل الإسبانية.

أكبر يخت بالعالم

وشوهد جيف بيزوس على متن يخته الفاخر الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار قبالة سواحل إسبانيا، أمس الأربعاء، حيث يستمتع بقضاء عطلته، بحسب ديلي ميل.

وترافق مؤسس شركة أمازون، البالغ من العمر 59 عامًا، مذيعة الأخبار السابقة سانشيز، 53 عامًا ، والتي شوهدت تستمتع بإجازتها على متن أطول يخت فاخر في العالم.

مواصفات يخت بيزوس

وبعد خمس سنوات من تصنيعه، تم الكشف عن اليخت الذي يبلغ ارتفاعه 230 قدمًا في مارس 2023، ووصلت تكلفته نصف مليار دولار، أو ما يعادل 0.4٪ من صافي ثروة مؤسس أمازون المقدرة بـ 115.4 مليار دولار.

ويبلغ ارتفاع الأشرعة، المثبتة على ثلاثة صواري، 230 قدمًا، وهي تساعد في تشغيل القارب من خلال الطاقة الحركية.

ارتفاع سفينة تيتانيك التاريخية

يذكر أنه كان ارتفاع سفينة تيتانيك التاريخية 175 قدمًا، وكانت السفينة المعروفة سابقاً باسم Y721، مسجلة الآن باسم “Koru” وهي ترفع علم جزر كايمان. ويعد أكبر يخت شراعي عائم، وفقاً لشركة “Boat International”، وواحدا من أكبر اليخوت التي تم بناؤها بواسطة شركتي Alblasserdam وOceanco الهولنديتين.

تسبب حجم اليخت العملاق في حدوث عدد من المتاعب لبيزوس وبنائيه. إذ كان ارتفاع صواري القارب في الأصل سيجبر مدينة روتردام على تفكيك الجسر الفولاذي التاريخي “De Hef” حتى يتمكن القارب من الوصول إلى المحيط.

عمليات تصليح

ووافق مسؤولو المدينة في البداية على تفكيك القسم المركزي من الجسر مؤقتاً، لكن انتهى الأمر بشركة Oceanco بالتراجع عن الطلب وسط احتجاج شعبي. وقام صانع السفينة في النهاية بسحب السفينة إلى البحر بدون صواريها.

كان حجم الأشرعة يعني أيضاً أن اليخت لا يمكن أن يكون له مهبط للطائرات العمودية على متنه. وبدلاً من ذلك، سيعتمد بيزوس وشريكته قائدة طائرات الهليكوبتر، لورين سانشيز على قارب دعم، والذي هو حالياً في طريقه عابراً المحيط الأطلسي باتجاه “جبل طارق”، لاستكمال الاختبارات وفقاً لبيانات تتبع السفن.

يذكر أن بيزوس البالغ من العمر 59 عاماً، هو ثالث أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ 126.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.