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بعد إغلاق صناديق الاقتراع بجولة الحسم

مؤشرات أولية بتقدم أردوغان في انتخابات تركيا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
مؤشرات أولية بتقدم أردوغان في انتخابات تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أُغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وكليجدار أوغلو، وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ينبغي أن يواصل البقاء في السلطة بعد عشرين عامًا قضاها في حكم البلاد.

النتائج الأولية

وقال الإعلام التركي إن أردوغان متقدم بـ 56.55% مقابل 43.45% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 47% من الأصوات، وقالت الأناضول إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.
كانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وأغلقت في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وكانت عمليات الاقتراع تسير بسهولة وبصورة انسيابية، دون حدوث مشكلات تذكر.

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وحث المتنافسان، أردوغان ووكليجدار أوغلو، الناخبين الأتراك على التصويت بكثافة في هذه الجولة الحاسمة، وذلك بعد الإدلاء بصوتيهما صباح اليوم الأحد.

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نتائج أولية تشير بتقدم أردوغان في انتخابات تركيا

قرن جديد

ووصف كمال كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، المدعوم من تحالف عريض من المعارضة، التصويت بأنه استفتاء على المسار الذي ستسلكه تركيا في المستقبل، وفي المقابل، يعد أردوغان، المرشح الأوفر حظًا، بعهد جديد تتحد فيه تركيا لبدء قرن جديد.

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