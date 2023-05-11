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بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11392 نقطة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11392 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 99.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 224 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، ومجموعة صافولا، واتحاد اتصالات، والرياض، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلامة، والصقر للتأمين، والشرقية للتنمية، ونقي، وجزيرة تكافل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.09% و3.15%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وتهامة، وشركة الاتصالات السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، وتهامة، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 111.88 نقطة ليقفل عند مستوى 21263.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 760 ألف سهم.

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