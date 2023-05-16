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بلغ التداول نحو 6.957 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعًا عند 11206 نقاط

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعًا عند 11206 نقاط
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 24.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11206 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، والسعودية الألمانية الصحية، والدوائية، وملاذ للتأمين، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ورعاية، وأنعام القابضة، وكابلات الرياض، وطباعة وتغليف، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.11%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والتصنيع، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، ولوبريف، وفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 116.89 نقطة ليقفل عند مستوى 20682.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 59.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم.

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