مئات الألمان المطرودين من روسيا يستعدون للرحيل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية إن مئات الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة، سيُطردون من روسيا الشهر المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية أن روسيا قرّرت حصر عدد الموظفين الألمان اعتبارًا من بداية يونيو/حزيران، من بينهم مدرسون في المدرسة الألمانية في موسكو وموظفون في جمعية معهد غوته الثقافية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين وتوتر متزايد في العلاقات بين روسيا وألمانيا.

وأعلنت كل من روسيا وألمانيا في الشهر الماضي، أن 40 موظفًا في سفارتيهما أشخاص غير مرغوب فيهم وطردوهم، في خطوة بدأتها برلين.

وتوترت العلاقات بين برلين وموسكو مؤخرًا، بعد إرسال دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد2 إلى أوكرانيا، ووصلت أول شحنة بالفعل في مارس/آذار الماضي.

طرد الدبلوماسيين ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية اليومية أن الخطوة الأخيرة ستؤثر على عدد قليل إلى متوسط مكون من ثلاثة أرقام من الموظفين، بمن فيهم الدبلوماسيون.