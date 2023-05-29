ماجد عبدالله: الاتحاد استحق لقب الدوري

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وجه ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق تهنئة إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
وغرد عبدالله قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك لجميع عشاق ومحبي الاتحاد بتحقيق لقب دوري روشن، موسم قوي قدم فيه العميد مستوى فني عالي، ويستحقون اللقب”.
وكان العميد حقق لقب دوري روشن، حيث وصل إلى النقطة رقم 69 وذلك بعد الفوز على الفيحاء، وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر الذي أنهى موسمه في المركز الثاني.
أبارك لجميع عشاق ومحبي نادي #الاتحاد تحقيق لقب دوري روشن، موسم قوي قدم فيه الإتحاد مستوى فني عالي ويستحقون اللقب.
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) May 28, 2023