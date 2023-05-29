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مبديًا إعجابه بالأداء الفني للعميد

ماجد عبدالله: الاتحاد استحق لقب الدوري

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
ماجد عبدالله: الاتحاد استحق لقب الدوري
المواطن - فريق التحرير

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وجه ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق تهنئة إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد عبدالله قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك لجميع عشاق ومحبي الاتحاد بتحقيق لقب دوري روشن، موسم قوي قدم فيه العميد مستوى فني عالي، ويستحقون اللقب”.

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وكان العميد حقق لقب دوري روشن، حيث وصل إلى النقطة رقم 69 وذلك بعد الفوز على الفيحاء، وبفارق 5 نقاط عن نادي النصر الذي أنهى موسمه في المركز الثاني.

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