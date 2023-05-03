ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية

علق ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر والكرة السعودية السابق، على زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية خلال الفترة الحالية.

وغرد ماجد عبدالله ببعض الصور من زيارة النجم الأرجنتيني إلى الدرعية قائلًا: “تحتضن الدرعية التاريخية واحد من أساطير العالم الكروية، وتأثير هذه الزيارة بما فيها من تجارب عائلية سيكون إيجابي مستقبلًا وستساعد في استقطاب المزيد من الزوار حول العالم لبلدنا”.

ميسي سفير السياحة في المملكة

وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت العام الماضي، عن اختيار النجم الأرجنتيني ليصبح سفيرًا للسياحة في المملكة، وشارك في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية، قبل أن يقوم بالزيارة الثانية أول أمس الاثنين.

ورحب وزير السياحة أحمد الخطيب، بالنجم الأرجنتيني، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرحب بسفير السياحة السعودية وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلًا ميسي”.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورة لوصول النجم الأرجنتيني وعائلته، وحرصوا على الترحيب بهم، وأبدوا سعادتهم البالغة بتواجده في السعودية، ليصبح هاشتاق “أهلًا ميسي” ضمن قائمة الأكثر تداولًا.