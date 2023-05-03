Icon

علامات تدل على تعاطي الشبو Icon اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب Icon الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة Icon الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز Icon فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة Icon آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام Icon 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا Icon ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب الأرجنتيني يقضي إجازته حاليًّا في المملكة

ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر والكرة السعودية السابق، على زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السعودية خلال الفترة الحالية.

وغرد ماجد عبدالله ببعض الصور من زيارة النجم الأرجنتيني إلى الدرعية قائلًا: “تحتضن الدرعية التاريخية واحد من أساطير العالم الكروية، وتأثير هذه الزيارة بما فيها من تجارب عائلية سيكون إيجابي مستقبلًا وستساعد في استقطاب المزيد من الزوار حول العالم لبلدنا”.

قد يهمّك أيضاً
أزمة نفاد الأموال من الخزانة الأمريكية قريبًا وبايدن يتحرك

أزمة نفاد الأموال من الخزانة الأمريكية قريبًا وبايدن يتحرك

تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية

تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية

ميسي سفير السياحة في المملكة

وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت العام الماضي، عن اختيار النجم الأرجنتيني ليصبح سفيرًا للسياحة في المملكة، وشارك في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية، قبل أن يقوم بالزيارة الثانية أول أمس الاثنين.

ميسي في السعودية - 2

ورحب وزير السياحة أحمد الخطيب، بالنجم الأرجنتيني، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرحب بسفير السياحة السعودية وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلًا ميسي”.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورة لوصول النجم الأرجنتيني وعائلته، وحرصوا على الترحيب بهم، وأبدوا سعادتهم البالغة بتواجده في السعودية، ليصبح هاشتاق “أهلًا ميسي” ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف

السعودية اليوم
19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد بعض منسوبي وقاية
أخبار رئيسية

19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد...

أخبار رئيسية
مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
العالم

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال...

العالم
911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية
السعودية اليوم

911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية

السعودية اليوم
سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !
الرياضة

سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا...

الرياضة
علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT 
تكنولوجيا

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ...

تكنولوجيا
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
الرياضة

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين...

الرياضة
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

السعودية اليوم