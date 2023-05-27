ماذا يأكل رواد الفضاء؟ ريانة برناوي تجيب على تساؤل طالب

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تفاعلت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، مع تساؤل طالب حول الطعام الذي يتم تناوله في محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال تفاعلها مع طلاب المدارس بالمملكة.
وحرصت برناوي من خلال الإجابة على توضيح الغموض الذي يدور في عقل الطلاب حول طبيعة ونوعيات الطعام التي يتم تناولها في محطات الفضاء خارج مدار كوكب الأرض.
وقالت ريانة برناوي رداً على سؤال الطالب “عبد الله” من إدارة التعليم بمنطقة تبوك، خلال بث مباشر مع طلبة المملكة، إن رواد الفضاء يحضرون معهم الطعام المجمد مغلفاً بطريقة جيدة من الأرض.
وتابعت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي أنه يوجد جهاز على محطة الفضاء الدولية يتم وضع الماء به، وكذلك الطعام، ثم يتم الانتظار لمدة عشر دقائق وبعدها يُصبح الطعام جاهزاً.
فيديو | ماذا يأكل رواد الفضاء؟
رائدة الفضاء #ريانة_برناوي تجيب عن تساؤل الطالب عبدالله أبو ظهير من تبوك#الإخبارية pic.twitter.com/i25H1y5TTB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023