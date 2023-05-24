مارسيلو غروهي يُعزز تواجده في صدارة قائمة مميزة

واصل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليُعزز تواجده في صدارة قائمة خاصة بدوري روشن السعودي.

مارسيلو غروهي يتألق

ويُعد مارسيلو غروهي أكثر حراس المرمى الأجانب حفاظًا على نظافة الشباك في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008 \2009، برصيد 38 مباراة، وذلك بعد تألقه في مواجهة الباطن التي حسمها الاتحاد بهدف.

كما ينفرد مارسيلو غروهي بصدارة قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 17 مباراة، وبفارق 5 مباريات عن أقرب منافسيه حارس الهلال، عبدالله المعيوف.

ولعب مارسيلو غروهي دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الحالي، ويطمح لمواصلة تقديم أداء مميز في المباراتين المتبقيتين، وقيادة العميد لحصد لقب دوري روشن السعودي.

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

وجاء حارس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس في المركز الثاني بالقائمة، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه 32 مرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم حارس مرمى ضمك، الجزائري مصطفى زغبة إلى المركز الثالث بالقائمة بـ29 مباراة، يليه حارس النصر السابق، الأسترالي برادلي جونز بـ28 لقاء، فيما جاء حارس الاتفاق السابق، الجزائري رايس مبولحي خامسًا بـ26 مواجهة.