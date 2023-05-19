ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك

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افتتح اللاعب المالي موسى ماريجا التسجيل لفريق الهلال، في شباك ضمك، وذلك بعد بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ26 والمؤجلة في بطولة دوري روشن.
وسجل ماريجا الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.
هدددددف!⚽️
د70' الهدف الأول للهلال عن طريق ماريغاقد يهمّك أيضاً
ضمك 0 × 1 الهلال#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/O3soVsDtDG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2023