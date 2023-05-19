ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك

افتتح اللاعب المالي موسى ماريجا التسجيل لفريق الهلال، في شباك ضمك، وذلك بعد بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ26 والمؤجلة في بطولة دوري روشن.

وسجل ماريجا الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.