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بعد تسجيله لهدف أمام ضمك

ماريغا يستعيد بريقه بدوري روشن

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
ماريغا يستعيد بريقه بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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استعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا، بريقه في دوري روشن السعودي، بعدما نجح في هز شباك ضمك.

تألق موسى ماريغا

وشارك موسى ماريغا بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الهلال بالأمس، المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، ليقود الزعيم لحصد ثلاث نقاط هامة.

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ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

ونجح ماريغا في العودة لهز الشباك بعد غياب دام 221 يومًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يعود آخر هدف سجله إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الجولة السابعة، يوم 10 أكتوبر.

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ووصل ماريغا إلى المساهمة التهديفية رقم 20 في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خلال 47 مباراة، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @SPL

الاستعداد لمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الزعيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

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