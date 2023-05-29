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بسبب استجابته لمطالب الرقابة الحكومية

ماسك يتعرض للإحراج بسبب الحكومة الهندية

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
ماسك يتعرض للإحراج بسبب الحكومة الهندية
المواطن - فريق التحرير

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بعد الانتقادات الموجهة إلى الملياردير إيلون ماسك ومالك منصة تويتر بسبب استجابته لمطالب الرقابة الحكومية قال ماسك يوم الأحد، إن تويتر “ليس لديه خيار فعلي” بشأن الامتثال لتلك الطلبات.

حرية التعبير

جاء هذا التعليق بعد أن وصف ماسك نفسه سابقًا بـ”المطلق لحرية التعبير”. وقال إنه يريد شراء تويتر لتعزيز قدرة المستخدمين على التحدث بحرية على المنصة.

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وقال ماسك أسلوبه في حرية التعبير، بعد فترة وجيزة من موافقته على الاستحواذ على تويتر: “هل يُسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئًا لا تحبه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير”.

وأردف في ذلك الوقت أن تويتر “سيكون مترددًا جدًا في حذف الأشياء، وسيكون حذرًا للغاية مع الحظر الدائم”، وأن المنصة ستهدف إلى السماح بكل الكلام القانوني.

لكن ماسك واجه انتكاسة في الأسابيع الأخيرة لظهوره وكأنه يخضع لمطالب الرقابة الحكومية، بما في ذلك عن طريق إزالة بعض الحسابات والتغريدات بناء على طلب من الحكومة التركية قبل انتخابات البلاد بخلاف طلبات من الحكومة الهندية.

وسُئل ماسك، خلال مقابلة مع “بي بي سي” الشهر الماضي، عما إذا كان تويتر قد أزال فيلمًا وثائقيًا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بناءً على طلب من الحكومة الهندية، وقال إنه لا يعرف “ما حدث بالضبط”.

طلبات الإزالة الحكومية

وكتب ماثيو إيغليسياس، كاتب العمود في بلومبيرغ، على تويتر يوم الأحد، مقالا يشير إلى أن تويتر قد امتثل لغالبية طلبات الإزالة الحكومية منذ أن تولى ماسك منصب مالك المنصة. ورد ماسك: “يرجى الإشارة إلى المكان الذي كان لدينا فيه خيار فعلي وسنعكسه (في إشارة إلى انعدام الخيارات)”.

وتابع ماسك سابقًا إن الشركة ستمتثل للقوانين التي تحكم شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، على الرغم من أن مثل هذه القوانين في بعض الحالات تتعارض مع رؤيته لحرية التعبير.

وأضاف ماسك في مقابلة الشهر الماضي مع “بي بي سي: أن القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد.. وإذا كان لدينا خيار إما أن يذهب موظفونا إلى السجن أو نلتزم بالقوانين، فسنلتزم بالقوانين”.

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