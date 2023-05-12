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عثر على رئيسة تنفيذية جديدة

ماسك يستقيل من منصب المدير التنفيذي لتويتر قريبًا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
ماسك يستقيل من منصب المدير التنفيذي لتويتر قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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عثر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أمس الخميس، على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

وأردف في تغريدة سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

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وفي وقت سابق، كشف ماسك الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

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خطط تويتر الجديدة

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء”، الذي قال: إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات والطويلة وخدمات المدفوعات.

وكتب ماسك في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء: قريبًا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك.

الاتصال عبر تويتر

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستجرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.

وقال ماسك: إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداءً من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.

وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

اتهامات ماسك لـ واتساب

وكان الملياردير الأمريكي ومالك تويتر الحالي إيلون ماسك، اتهم تطبيق المراسلة الفورية واتساب، بالتنصت على مستخدميه، معتبرًا أن التطبيق لا يمكن الوثوق به، على حد تعبيره في تغريدة له نشرها على تويتر.

وجاءت تغريدة ماسك تعقيبًا على تغريدة أخرى نشرها أحد مهندسي تويتر، ويدعى فؤاد دابيري، أشار فيها إلى أن تطبيق واتساب يستخدم في الخلفية ميكروفون الهاتف الخاص به أثناء نومه.

 

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