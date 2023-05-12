ماسك يستقيل من منصب المدير التنفيذي لتويتر قريبًا

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
عثر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أمس الخميس، على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبًا.
وأردف في تغريدة سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.
وفي وقت سابق، كشف ماسك الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.
وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء”، الذي قال: إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات والطويلة وخدمات المدفوعات.
وكتب ماسك في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء: قريبًا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك.
وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستجرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.
وقال ماسك: إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداءً من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.
وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.
وكان الملياردير الأمريكي ومالك تويتر الحالي إيلون ماسك، اتهم تطبيق المراسلة الفورية واتساب، بالتنصت على مستخدميه، معتبرًا أن التطبيق لا يمكن الوثوق به، على حد تعبيره في تغريدة له نشرها على تويتر.
وجاءت تغريدة ماسك تعقيبًا على تغريدة أخرى نشرها أحد مهندسي تويتر، ويدعى فؤاد دابيري، أشار فيها إلى أن تطبيق واتساب يستخدم في الخلفية ميكروفون الهاتف الخاص به أثناء نومه.