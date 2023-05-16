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أول صفقة استحواذ في مجال التكنولوجيا

ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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اشترت شركة إكس كورب المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ومالكة شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر، منصة التوظيف المتخصصة في قطاع التكنولوجيا لاسكي، وهي أول صفقة استحواذ لماسك في مجال التكنولوجيا بعد استحواذه على تويتر في أكتوبر الماضي مقابل أكثر من 44 مليار دولار.

السداد نقدًا

وتم سداد قيمة الصفقة نقدًا وفي صورة أسهم. وتعمل شركة لاسكي على التوفيق بين البارعين في مجال تكنولوجيا المعلومات الباحثين عن وظيفة وأصحاب العمل المحتلمين، حيث يقول موقعها الإلكتروني: إن الأداة التي توفرها تستطيع أن تؤكد الاهتمام المشترك وتضع التوقعات الواضحة، وتوضح جدوى عملية التوظيف، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

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ولفتت بلومبرغ إلى أن هذه الصفقة تمثل أول مبادرة كبيرة من جانب ماسك منذ شراء تويتر، حيث يتجه منذ ذلك الوقت إلى تقليص الخدمة، بدءًا من تسريح عدد كبير من موظفي تويتر وحتى تخفيض حجم أجهزة الخوادم التي توفرها.

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تطبيق لكل شيء

وذكر ماسك مؤخرًا وبعد تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة تويتر بهدف تحسين سمعتها بين المستثمرين أنه سيحول منصة تويتر إلى تطبيق لكل شيء من خلال إضافة المزيد من الخصائص والخدمات إليها بما في ذلك الخدمات المالية لجذب مستخدمين جدد.

ولم تتضح حتى الآن خطط ماسك بشأن كيفية دمج لاسكي في شركته القابضة. ونشر موقع لاسكي أمس رسالة قال فيها: منصة لاسكي لم تعد متاحة.

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