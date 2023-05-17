ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر

كشف الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع تويتر، أن الشركة ستحاول إعادة توظيف عدد من موظفي تويتر، الذين تم تسريحهم خلال الفترة الماضية، معترفًا بأن تخفيضات الوظائف كانت عميقة للغاية.

عودة المفصولين

وقال إيلون ماسك، خلال مقابلة مع ديفيد فابر مذيع شبكة سي إن بي سي CNBC، بعد الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة تسلا Tesla لعام 2023، في مقر شركة صناعة السيارات الكهربائية في أوستن بتكساس: بعض الأشخاص الذين تم التخلي عنهم ربما لم يكونوا كذلك.

وأردف ماسك: الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات يائسة، لكن تويتر الآن سيحاول على الأرجح إعادة توظيف بعض الموظفين الذين تم التخلي عنهم.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد خفض ماسك عدد موظفي تويتر بنسبة 80% من 7800 إلى حوالي 1500 موظف، حيث أعلن وقتها أن ذلك يأتي في محاول لخفض التكاليف وجعل الشركة أفضل، في ظل تراجع الإيرادات.