مانشستر سيتي بطلًا لـ البريميرليغ بعد تعثر آرسنال

تُوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023 رسميًا، وذلك بعد خسارة آرسنال اليوم ضد فريق نوتنجهام فورست بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37.

آرسنال يفقد اللقب

وكان فريق نوتنجهام سجل هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، حيث ظل محافظًا على تفوقه بهدف دون رد ليحقق النقاط الثلاث ويصل رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 81 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباريات اليوم انتهت بخسارة توتنهام ضد برينتفورد بثلاثية لهدف، وتعادل فولهام مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وتعادل إيفرتون مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، بينما خسر بورنموث أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل ليفربول مع أستون فيلا، بينما خسر آرسنال ضد نوتنجهام.

وتُستكمل غدًا مباريات الجولة الـ37، بـ 3 مباريات وهم ” وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد، برايتون ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد تشيلسي”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ37 بعد غد الاثنين بلقاء بين ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات مان سيتي البطل

وسيواجه مانشستر سيتي غدًا فريق تشيلسي في الجولة الـ37، علمًا بأن السيتي سيتبقى له بعد مواجهة تشيلسي، مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه فريقي برايتون وبرينتفورد يومي 24 و 28 مايو على التوالي.