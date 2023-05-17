مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، بتقدم مان سيتي بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ صافرة الحكم البولندي سيمون مارتشيناك، وضغط مان سيتي بكل قوته الهجومية، وسط تراجع دفاعي من لاعبي ريال مدريد، حتى نجح البرتغالي بيرناردو سيلفا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

مانشستر سيتي ضد الريال

وعند حلول الدقيقة الـ38، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ38 وسط خطأ دفاعي من لاعبي الريال.

وقبل بداية المباراة، جاء تشكيل مانشستر سيتي صاحب الأرض مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي فارق من الأهداف للصعود إلى نهائي دوري الأبطال، وهو نفس الأمر الذي يحتاجه نادي ريال مدريد.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم مساء الثلاثاء الماضي، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال في مدينة مدريد الإسبانية.