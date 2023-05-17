Icon

مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة Icon عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة Icon تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان Icon التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار Icon مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول Icon أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب Icon هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام Icon السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة Icon ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، بتقدم مان سيتي بهدفين دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ صافرة الحكم البولندي سيمون مارتشيناك، وضغط مان سيتي بكل قوته الهجومية، وسط تراجع دفاعي من لاعبي ريال مدريد، حتى نجح البرتغالي بيرناردو سيلفا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

قد يهمّك أيضاً
إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب

إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب

علي البليهي للجماهير: تحملتم الكثير والقادم أجمل

علي البليهي للجماهير: تحملتم الكثير والقادم أجمل

مانشستر سيتي ضد الريال

وعند حلول الدقيقة الـ38، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ38 وسط خطأ دفاعي من لاعبي الريال.

قد يهمّك أيضاً
الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها

الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها

الشورى يطالب بالعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

الشورى يطالب بالعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وقبل بداية المباراة، جاء تشكيل مانشستر سيتي صاحب الأرض مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - مان سيتي ضد الريال

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي فارق من الأهداف للصعود إلى نهائي دوري الأبطال، وهو نفس الأمر الذي يحتاجه نادي ريال مدريد.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم مساء الثلاثاء الماضي، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال في مدينة مدريد الإسبانية.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - مان سيتي ضد الريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم