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في ذهاب دور نصف النهائي

مانشستر سيتي يخطف التعادل من ريال مدريد في دوري الأبطال

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
مانشستر سيتي يخطف التعادل من ريال مدريد في دوري الأبطال
المواطن - فريق التحرير

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خطف نادي مانشسترسيتي الإنجليزي التعادل من نادي ريال مدريد الإسباني بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.

وفي الشوط الثاني، نجح مان سيتي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الـ67.

وتقام مباراة العودة في مدينة مانشستر الإنجليزية يوم الأربعاء المقبل حيث يحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي فارق من الأهداف للعبور إلى دور نصف النهائي وكذلك نفس الأمر مع نادي ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد

وقبل مباراة أمس، جاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي والريال
دي بروين

وكان ريال مدريد، نجح في الفوز السبت الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

REAL MADRID - ريال مدريد ومانشستر سيتي - بيرناردو سيلفا

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