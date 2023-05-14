مانشستر سيتي يعبر إيفرتون بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز للفوز بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم مانشستر سيتي

وبدأت مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “جوديسون بارك” بشكل سريع، وضغط السيتيزنز بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا

ونجح إلكاي جوندوجان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، بعد تلقيه تمريرة مميزة من رياض محرز، وحاول اللاعبون التسجيل مجددًا، وبعد دقيقتين؛ تمكن اللاعب الألماني من صناعة هدف سجله النرويجي إيرلينج هالاند.

وانتفض اللاعبون في الدقائق المتبقية، لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إيفرتون ضد مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

جوندوجان يسجل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل جوندوجان تألقه ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل مميز، وكاد هالاند أن يضيف الهدف الرابع عند الدقيقة 60، ولكن مرت الكرة بعيدًا.

وسدد تاركوفسكي كرة رأسية إلا أنها مرت أعلى عارضة السيتيزنز، وهدأ اللعب في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون ضد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 85 نقطة، معززًا تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون عند 32 نقطة في المركز الـ17.