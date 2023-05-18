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في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يقسو على الريال برباعية ويواجه الإنتر في النهائي

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
مانشستر سيتي يقسو على الريال برباعية ويواجه الإنتر في النهائي
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد الفوز الكبير على ريال مدريد الإسباني برباعية دون رد في إياب نصف النهائي مساء الأربعاء.

ومنذ صافرة الحكم البولندي سيمون مارتشيناك، وضغط مان سيتي بكل قوته الهجومية، وسط تراجع دفاعي من لاعبي ريال مدريد، حتى نجح البرتغالي بيرناردو سيلفا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

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مانشستر سيتي يضرب برباعية

وعند حلول الدقيقة الـ38، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ38 وسط خطأ دفاعي من لاعبي الريال.

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مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وفي الشوط الثاني، نجح السيتي في إحراز هدفين عبر كل من البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ77، ثم سجل اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من الإنجليزي فيل فودين.

وسيواجه السيتي، نادي إنتر ميلان في النهائي يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

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