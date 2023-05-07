مانشستر يونايتد يرفض هدية آرسنال ويتعثر أمام وست هام

تلقى فريق مانشستر يونايتد الخسارة من مضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الوحيد لفريق وست هام في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فريق وست هام بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد يتعثر من جديد

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق وست هام على تفوقه بهدف، ليصبح رصيده بعد الفوز 37 نقطة في المركز الـ15، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

ورفض اليونايتد، هدية آرسنال بعد فوز الأخير على نيوكاسل يونايتد حيث لو كان في حال فوز اليونايتد على وست هام، لصعد اليونايتد للمركز الثالث، لكن تعثر اليونايتد اليوم أمام وست هام، جعل الشياطين الحمر يبقى في المركز الرابع.