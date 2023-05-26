مانشستر يونايتد يضمن التأهل لدوري الأبطال برباعية في تشيلسي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان البرازيلي كاسيميرو افتتح التسجيل لـ فريق مان يونايتد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة الـ45.

مانشستر يونايتد يفوز برباعية

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعبين برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ 73 والـ78.

ونجح البرتغالي جواو فيليكس بعد ذلك في تقليص الفارق لنادي تشيلسي بمجهود فردي مميز في الدقيقة الـ90.

وبعد المباراة أصبح رصيد مان يونايتد 72 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا رسميًّا مع مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد في الموسم المقبل.

أما رصيد نادي تشيلسي فتجمد 43 نقطة في المركز الـ12.