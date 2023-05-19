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قادرة على حل المهام الجديدة والصعبة

مايكروسوفت تكشف عن النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
مايكروسوفت تكشف عن النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت “مايكروسوفت” في دراسة بحثية أن أحدث نسخة من “تشات جي بي تي” تعد خطوة مهمة نحو “الذكاء الاصطناعي العام”، المعروف اختصارا بـ”AGI”، وهو الأمر الذي يحذر منه بعض خبراء.

الذكاء الاصطناعي العام

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، وفي الورقة البحثية، التي نشرت في مارس الماضي لكنها عادت للظهور مجددًا في مايو، يقول باحثو مايكروسوفت: “ChatGPT-4 صعد عدة درجات أعلى مما كان يعتقده أي شخص.

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وأفادوا لأن هذه النسخة من “ChatGPT” قادرة على حل المهام الجديدة والصعبة، والتي تشمل الرياضيات والترميز والطب والقانون وعلم النفس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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وأبرز الخبراء أن هذا يعني أن “تشات جي بي تي” في الطريق الصحيح نحو “الذكاء الاصطناعي العام”.

وحول المقصود بعبارة الذكاء الاصطناعي العام، أكد موقع “أكسيوس” أن لهذه العبارة عدة تعريفات، حيث يركز الذكاء الاصطناعي العام على مفهوم الذكاء لدى الإنسان، الذي يمكنه تقييم المواقف المعقدة وتطبيق الفطرة السليمة والتعلم والتكيف.

ويعرّف مؤلفو ورقة “سباركس” الذكاء الاصطناعي العام بأنه “عبارة عن أنظمة تُظهر قدرات استخباراتية واسعة، بما في ذلك التفكير والتخطيط والقدرة على التعلم والاستفادة من التجربة”.

القدرات البشرية

كما ينافس الذكاء الاصطناعي العام القدرات البشرية أو يتفوق عليها.

ويشير خبراء مايكروسوفت إلى أن هناك حاليًّا مسارًا واضحًا للانتقال من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي العام.

وتقول شركة “OpenAI”، المطورة لـ”تشاب جي بي تي”: إن هدفها يتمثل في بناء الذكاء الاصطناعي العام، والتأكد من أنه “يفيد البشرية جمعاء”.

ويحذر البعض من أن الذكاء الاصطناعي العام قد يتجاوز بعض الحدود ليصبح مدركًا لوجوده، بل قد يطور أيضًا رغبات ومشاعر.

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