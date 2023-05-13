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مبابي قد يتسبب في رحيل حكيمي عن سان جيرمان!

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
مبابي قد يتسبب في رحيل حكيمي عن سان جيرمان!
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي مستعدة لعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي الدولي أشرف حكيمي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حكيمي يقترب من الرحيل

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مستوى حكيمي في الفترة الأخيرة دفع بعض المسؤولين داخل النادي الباريسي لانتقاده، لذا قد يستمع سان جيرمان للعروض الكبيرة المقدمة له”.

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وأضافت: “حكيمي تعرض لانتقادات، خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، بسبب عدم تكيفه مع الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى عدم مناسبته لأسلوب اللعب الخاص بالمدرب السابق، ماوريسيو بوكيتينو”.

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أشرف حكيمي
النجم المغربي – المصدر @AchrafHakimi

وتابعت: “بداية أشرف لموسمه الثاني مع باريس سان جيرمان كانت إيجابية، لكن مسؤولي النادي الفرنسي يرون أن اللاعب المغربي لا يقدم نفس المستوى، منذ نهاية كأس العالم 2022”.

وواصلت: “طرد حكيمي من مباراة لوريان بالدوري الفرنسي أثار استياء الجهاز الفني للفريق، وعرض الظهير المغربي لانتقادات داخلية، وترى إدارة سان جيرمان أيضًا أن قربه من زميله كيليان مبابي، يؤثر بشكل ضار على المهاجم”.

مبابي وحكيمي
مبابي والنجم المغربي – المصدر fifa

باريس سان جيرمان بالدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أجاكسيو، مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 78 نقطة، فيما يقع أجاكسيو في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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